В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19

Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Двадцать четыре человека госпитализировали и 83 поместили на карантин после контактов с единственным заразившимся коронавирусом в Москве: у госпитализированных либо нет никаких симптомов заболевания, либо лишь легкие недомогания вроде ОРВИ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем Двадцать четыре человека госпитализировали и 83 поместили на карантин после контактов с единственным заразившимся коронавирусом в Москве: у госпитализированных либо нет никаких симптомов заболевания, либо лишь легкие недомогания вроде ОРВИ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте

Ранее оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом сообщил, что диагноз подтвердили у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что его состояние удовлетворительное.

Мэр сообщил, что пациент находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение, заболевание протекает в легкой форме.

"В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека — родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализи­ровано 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин". Сергей Собянин

По словам мэра, в столице абсолютно всех больных пневмонией проверяют на коронавирусную инфекцию. В городских стационарах подготовили дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на инфекцию.

Собянин добавил, что в городе сформировали мультидисциплинарные бригады, в том числе мобильные, включающие врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, врачей скорой медицинской помощи.

Помимо этого, у учащихся школ и воспитанников детских садов ежедневно измеряют температуру, заключил мэр.

В свою очередь, в штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом отметили, что никто из контактировавших с заболевшим не выходил на работу, поскольку они были в отпуске.

Отмечается, что шесть родственников и пять друзей заразившегося коронавирусом находятся в больницах.

"У них симптомы заболевания полностью отсутствуют", — говорится в сообщении.

Также среди пассажиров рейса госпитализированы 13 человек, они имеют легкие симптомы ОРВИ. Остальные либо находятся в домашнем карантине, либо с ними работают врачи скорой помощи. Данные обо всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов России.

В штабе уточнили, что установить весь круг контактов заразившегося коронавирусом удалось менее чем за сутки.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи.