Мэрия Бишкека попросит запретить акции протеста в центре города

БИШКЕК, 2 мар - РИА Новости. Мэрия Мэрия Бишкека намерена обратиться в суд с целью запрета проведения митингов в центре столицы Киргизии в связи с массовыми беспорядками при разгоне акции протеста в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного муниципалитета.

"В связи с последними событиями на площади Ала-Тоо, а также в связи с угрозой эпидемии коронавируса, мэрия города Бишкек, пользуясь своим правом, вынуждена обратиться в суд с целью запрета проведения митингов в центре столицы", - говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии добавили, что ведут подсчет ущерба из-за массовых беспорядков, и выразили уверенность, что "правоохранительные органы дадут свою оценку организаторам беспорядков в соответствии с законодательством республики".

"Шантаж, беспорядки, вседозволенность и анархия только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это все трагедией. Примеры в истории нашей страны имеются. Мы уверены, бишкекчане это хорошо понимают. Это все делалось не для блага людей, а ради чьих-то политических и корыстных целей", - заявили в муниципалитете.

В понедельник около 800 сторонников экс-депутата Садыра Жапарова собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо и выдвинули ряд требований к власти, основное - немедленное освобождение Жапарова. В пресс-службе президента страны заявили, что власти рассмотрят требования митингующих. Однако расходиться протестующие не стали, и правоохранители начали разгон. Милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие забросали сотрудников правоохранительных органов камнями. МВД Киргизии возложило ответственность за беспорядки на организаторов митинга. По данным ведомства, пострадали ряд милиционеров.

Суд в Киргизии приговорил Жапарова к 11 с половиной годам лишения свободы за захват заложников во время митинга 7 ноября 2013 года в Иссык-Кульской области. Тогда митингующими был захвачен в заложники и несколько часов удерживался в машине губернатор области Эмильбек Каптагаев.