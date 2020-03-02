Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 14 марта

В свою очередь первый замглавы бюджетного комитета Сергей Рябухин сообщал, что Совет Федерации 14 марта может провести внеочередное пленарное заседание для внесения поправок в федеральный бюджет текущего года, однако окончательного решения пока нет.

"Это не исключено, регламент не запрещает созывать внеочередное заседание палаты по одному вопросу и рассматривать на этом заседании другие вопросы. Поэтому если Госдума перенесёт второе или третье чтение (закона о поправках) или не успеет передать закон в Совет Федерации к 11 марта, то да, мы можем рассмотреть 14 марта, кроме поправок в бюджет, и поправки в Конституцию", - сказал Тимченко.