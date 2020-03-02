Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 14 марта

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть поправки в Конституцию на внеочередном заседании 14 марта, если будет принято решение о его проведении и если к 11 марта Госдума не успеет принять закон о поправках в третьем чтении, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
Глава конституционного комитета палаты Андрей Клишас ранее сообщал, что сенаторы могут рассмотреть поправки на своём очередном заседании 11 марта, если к тому моменту соответствующий закон будет принят депутатами во втором и третьем чтении. Госдума назначила на 11 марта рассмотрение закона в третьем чтении.
В свою очередь первый замглавы бюджетного комитета Сергей Рябухин сообщал, что Совет Федерации 14 марта может провести внеочередное пленарное заседание для внесения поправок в федеральный бюджет текущего года, однако окончательного решения пока нет.
"Это не исключено, регламент не запрещает созывать внеочередное заседание палаты по одному вопросу и рассматривать на этом заседании другие вопросы. Поэтому если Госдума перенесёт второе или третье чтение (закона о поправках) или не успеет передать закон в Совет Федерации к 11 марта, то да, мы можем рассмотреть 14 марта, кроме поправок в бюджет, и поправки в Конституцию", - сказал Тимченко.
По его словам, решение о проведении внеочередного заседания и о его возможной повестке будет принимать Совет верхней палаты 10 марта.
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