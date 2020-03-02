Додон прокомментировал протесты в Кишиневе

КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон заявил в понедельник, что акция протеста в Кишиневе бывших участников приднестровского конфликта и сторонников объединения республики с Румынией организована политическими силами, чтобы расколоть страну.

Ранее бывшие участники приднестровского конфликта и сторонники интеграции с Румынией собрались в центре Кишинева у здания правительства. Они требуют отставки кабинета министров, недовольны социальной помощью, которая им предоставляется. Протестующие пытались прорваться в здание правительства, однако их оттеснили сотрудники полиции, в результате потасовки у входа было разбито окно. Премьер Молдавии Ион Кику пригласил бывших участников приднестровского конфликта на встречу, однако они отказались разговаривать без присутствия прессы.

"Есть политические силы, которые решили превратить 2 марта в день нового кровопролития, ненависти и раскола. Не впервые происходит так, что некоторые политики (теперь беглые) манипулируют нуждами и недовольством ветеранов, чтобы спровоцировать жесткое столкновение различных групп и совершить действия против общественного порядка, против государства и граждан", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам президента, поступает "множество очень ясных сигналов" о том, что за участниками сегодняшней вспышки насилия стоят определенные политические группировки. Также, по его информации, протестующие были доставлены из районов на автобусах, а их лидеры - проплачены. В толпе замечены люди, "ранее часто использовавшиеся Демократической партией для проведения акций против оппозиционных партий", добавил Додон.

"Вот почему озвученные лозунги касались преимущественно политики или геополитики... Общество должно знать эти детали, понимать, что на самом деле кроется за эти провокационными манифестациями. А компетентные органы должны пролить свет на тех, кто организовал эти провокации, и проинформировать об этом общество", - считает президент.

Додон отметил, что в результате акции протеста были разбиты стекла в здании правительства, долгое время движение транспорта в городе было заблокировано, протестующие препятствовали передвижению десятков тысяч людей в столице. Он добавил, что правоохранительные органы должны привлечь к ответственности виновных.