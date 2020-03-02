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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-03-02T18:35+0300
https://ria.ru/20200302/1567024268.html
Власти Татарстана прокомментировали проведение Суперкубка УЕФА
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РИА Новости

Власти Татарстана прокомментировали проведение Суперкубка УЕФА

18:35 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповСтадион "Энфилд" перед началом матча группового этапа Лиги Европы между ФК "Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия) и ФК "Рубин" (Казань, Россия).
Стадион Энфилд перед началом матча группового этапа Лиги Европы между ФК Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) и ФК Рубин (Казань, Россия).
© РИА Новости / Алексей Филиппов
КАЗАНЬ, 2 мар - РИА Новости. Решение о проведении Суперкубка УЕФА в Казани – знак большого доверия, президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение начать необходимую подготовку, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
УЕФА в понедельник по итогам заседания исполкома союза в Амстердаме сообщил, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани. Впервые игра за Суперкубок УЕФА пройдет на территории России.
"Для нас большое доверие, что впервые в истории России матч за Суперкубок УЕФА будет принимать Казань. Столица Татарстана абсолютно готова для принятия футбольного турнира любого уровня. Ярким подтверждением тому стало достойное проведение игр чемпионата мира по футболу в 2018 году", - сказала Галимова.
Собеседница агентства отметила, что президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно встречался с руководством УЕФА, свидетельствуя тем самым личную гарантию проведения матча на высшем организационном уровне.
"По итогам сегодняшнего решения исполкома союза Рустам Нургалиевич (Минниханов – ред.) дал поручение начать всю необходимую подготовительную работу", - добавила она.
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Республика ТатарстанСуперкубок УЕФАУЕФАРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияКазаньСпорт
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