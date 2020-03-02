Власти Татарстана прокомментировали проведение Суперкубка УЕФА

"Для нас большое доверие, что впервые в истории России матч за Суперкубок УЕФА будет принимать Казань. Столица Татарстана абсолютно готова для принятия футбольного турнира любого уровня. Ярким подтверждением тому стало достойное проведение игр чемпионата мира по футболу в 2018 году", - сказала Галимова.