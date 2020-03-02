Власти Татарстана прокомментировали проведение Суперкубка УЕФА

КАЗАНЬ, 2 мар - РИА Новости. Решение о проведении Суперкубка УЕФА в Казани – знак большого доверия, президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение начать необходимую подготовку, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
"Для нас большое доверие, что впервые в истории России матч за Суперкубок УЕФА будет принимать Казань. Столица Татарстана абсолютно готова для принятия футбольного турнира любого уровня. Ярким подтверждением тому стало достойное проведение игр чемпионата мира по футболу в 2018 году", - сказала Галимова.
Собеседница агентства отметила, что президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно встречался с руководством УЕФА, свидетельствуя тем самым личную гарантию проведения матча на высшем организационном уровне.
"По итогам сегодняшнего решения исполкома союза Рустам Нургалиевич (Минниханов – ред.) дал поручение начать всю необходимую подготовительную работу", - добавила она.