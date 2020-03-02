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Скабеева оценила слова депутата Рады об атомной бомбардировке Москвы
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РИА Новости

Скабеева оценила слова депутата Рады об атомной бомбардировке Москвы

18:25 02.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление депутата Верховной рады Никиты Потураева о желании сбросить на Москву ядерную бомбу.
Ранее политик заявил, что Россия будет противодействовать вещанию украинского телеканала для Донбасса и Крыма. В связи с этим депутат выразил сожаление из-за того, что у Киева нет атомной бомбы, чтобы сбросить ее на Москву.
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"Молодец какой", — написала Скабеева в Telegram.
Также журналистка напомнила, что Потураев занимает должность заместителя главы Комитета по гуманитарной и информационной политике в украинском парламенте.
97911612
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Ольга СкабееваСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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