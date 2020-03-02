Совфед может провести внеочередное заседание по поправкам в бюджет

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Совет Федерации 14 марта может провести внеочередное пленарное заседание для внесения поправок в федеральный бюджет текущего года, однако окончательного решения пока нет, сообщил РИА Новости в понедельник первый замглавы бюджетного комитета Сергей Рябухин.
"Мы обсуждали возможность проведения внеочередного пленарного заседания 14 марта для внесения изменений в бюджет-2020", - сказал сенатор.
Вместе с тем, он отметил, что "окончательного решения по этому вопросу нет".
Ближайшее заседание Совета палаты, где обсуждаются все вопросы, касающиеся деятельности СФ, пройдет 10 марта.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты планируют 4 марта рассмотреть поправки в федеральный бюджет, направленные на реализацию послания президента РФ. Расходы государства на соцсферу увеличиваются, на предоставление маткапитала в 2020 году будет дополнительно направлено 122,4 миллиарда рублей, в 2021 году - 210,7 миллиарда рублей, в 2022 году -265,8 миллиарда рублей.
Кроме того, на организацию горячего питания учащихся начальной школы в 2020 году предусмотрено 21,8 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах - по 43,6 миллиарда рублей. На выплаты семьям с детьми с 3 до 7 лет в 2020 году будет выделено 120,3 миллиарда рублей, в 2021 году - 218, 9 миллиарда рублей и в 2022 году - 228,3 миллиарда рублей.