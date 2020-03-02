Совфед может провести внеочередное заседание по поправкам в бюджет

Вместе с тем, он отметил, что "окончательного решения по этому вопросу нет".

Кроме того, на организацию горячего питания учащихся начальной школы в 2020 году предусмотрено 21,8 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах - по 43,6 миллиарда рублей. На выплаты семьям с детьми с 3 до 7 лет в 2020 году будет выделено 120,3 миллиарда рублей, в 2021 году - 218, 9 миллиарда рублей и в 2022 году - 228,3 миллиарда рублей.