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Шойгу выразил соболезнования родным погибшего в ДТП генерала Шуралева
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РИА Новости

Шойгу выразил соболезнования родным погибшего в ДТП генерала Шуралева

18:06 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев Владимир Шуралёв
Владимир Шуралёв
© РИА Новости / Алексей Майшев
Владимир Шуралёв . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил правительственную телеграмму со словами соболезнования родным и близким генерала армии Владимира Шуралева, погибшего в дорожно-транспортном происшествии, сообщили в понедельник в военном ведомстве.
"Это был достойный, незаурядный человек, блестящий офицер и истинный патриот Отечества. Стойкий, мужественный, верный Родине и воинскому долгу, он все свои силы, опыт и знания отдавал развитию Вооруженных Сил и укреплению военного величия нашей страны", - говорится в тексте телеграммы.
Ранее в понедельник руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин сообщил РИА Новости, что бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП на 85-м году жизни.
Шуралев родился в 1935 году, в 1955 был призван в армию. Окончил Ташкентское танковое училище, служил в группе советских войск в Германии. В 1990-1991 годы - замминистра обороны СССР.
ДТП с генералом
Вчера, 14:14
Момент ДТП с экс-замминистра обороны СССР попал на видео
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Владимир ШуралевСергей ШойгуМоскваСССРОбщество
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