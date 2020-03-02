Шойгу выразил соболезнования родным погибшего в ДТП генерала Шуралева

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил правительственную телеграмму со словами соболезнования родным и близким генерала армии Владимира Шуралева , погибшего в дорожно-транспортном происшествии, сообщили в понедельник в военном ведомстве.

"Это был достойный, незаурядный человек, блестящий офицер и истинный патриот Отечества. Стойкий, мужественный, верный Родине и воинскому долгу, он все свои силы, опыт и знания отдавал развитию Вооруженных Сил и укреплению военного величия нашей страны", - говорится в тексте телеграммы.

Ранее в понедельник руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин сообщил РИА Новости, что бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП на 85-м году жизни.