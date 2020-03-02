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Путин предложил поправку в Конституцию о закреплении понятия брака
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РИА Новости

Путин предложил поправку в Конституцию о закреплении понятия брака

18:02 02.03.2020 (обновлено: 18:03 02.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСемья гуляет в парке
Семья гуляет в парке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Семья гуляет в парке. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Предложение закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины включено в поступившие ко второму чтению в Госдуме поправки в законопроект об изменении Конституции РФ, сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
"В последний день принятия поправок в конституцию и в первый день Великого поста президент Владимир Владимирович Путин внёс в Госдуму свои предложения. Они изложены на 24 страницах. Для меня же самым важным является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства", - сказал Толстой журналистам.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
14 февраля, 17:24
Итальянский депутат назвал позицию Путина по "папе и маме" разумной
Ранее вице-спикер заявлял о необходимости того, чтобы в конституции было прописано определение брака как союза мужчины и женщины, что должно пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Ранее Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он президент, в России не будет родителя номер один и номер два – "будет папа и мама". Вместе с тем глава государства не уточнил, нужно ли эту норму прописать в основном законе страны.
Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Петр ТолстойКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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