Путин предложил поправку в Конституцию о закреплении понятия брака

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Предложение закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины включено в поступившие ко второму чтению в Предложение закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины включено в поступившие ко второму чтению в Госдуме поправки в законопроект об изменении Конституции РФ , сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой

"В последний день принятия поправок в конституцию и в первый день Великого поста президент Владимир Владимирович Путин внёс в Госдуму свои предложения. Они изложены на 24 страницах. Для меня же самым важным является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства", - сказал Толстой журналистам.

Ранее вице-спикер заявлял о необходимости того, чтобы в конституции было прописано определение брака как союза мужчины и женщины, что должно пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он президент, в России не будет родителя номер один и номер два – "будет папа и мама" . Вместе с тем глава государства не уточнил, нужно ли эту норму прописать в основном законе страны.

Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.