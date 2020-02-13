Путин отказался вводить в России термины "родитель №1" и "родитель №2"

Как пояснил глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в России должны сохраняться понятия папа и мама.

Президент в ходе заседания также прояснил другие моменты по предлагаемым изменениям, в частности, он указал, что должно быть учтено мнение каждого человека, голосование по поправкам должно пройти в будний день, который будет выходным, а те поправки, которые не удастся включить в основной закон, следует передать для работы в правительство.