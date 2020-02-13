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2020-02-14T04:49+0300
https://ria.ru/20200213/1564664451.html
Путин отказался вводить в России термины "родитель №1" и "родитель №2"
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РИА Новости

Путин отказался вводить в России термины "родитель №1" и "родитель №2"

16:24 13.02.2020 (обновлено: 04:49 14.02.2020)
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что пока он возглавляет государство, в России не будет родителя номер один и номер два.
Как пояснил глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в России должны сохраняться понятия папа и мама.
Президент в ходе заседания также прояснил другие моменты по предлагаемым изменениям, в частности, он указал, что должно быть учтено мнение каждого человека, голосование по поправкам должно пройти в будний день, который будет выходным, а те поправки, которые не удастся включить в основной закон, следует передать для работы в правительство.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Вчера, 16:20
Путин рассказал о работе над поправками в Конституцию
2341112012
Обсудить 47
Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
и в конституции закрепить положение о традиционной семье
13 февраля, 16:31
hiker blog
4110003
Правильно говорит. Мама и Папа нужны ребёнку прежде всего!
13 февраля, 16:33
Eugene Citizen
3920000
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