Волгоградского полицейского-антикоррупционера заподозрили во взятке

По информации следствия, в октябре 2019 года оперативный сотрудник волгоградского УЭБиПК пообещал родственнику учредителя строительной компании помочь фирме избежать уголовной ответственности за неуплату налогов в 2017-2018 годах за 3 миллиона рублей, эти деньги якобы были предназначены для взяток работникам правоохранительных органов.

"В феврале 2020 года злоумышленник встретился с мужчиной возле торгового центра, расположенного в Дзержинском районе Волгограда, где последний передал взятку в сумме 2,5 миллиона рублей. В ходе передачи денег подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области с поличным", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по версии следствия, полицейский собирался потратить деньги только на личные нужды, выполнять обещание он не был намерен. Против сотрудника УЭБиПК возбуждено уголовное дело. "Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении СК.