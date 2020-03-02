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Волгоградского полицейского-антикоррупционера заподозрили во взятке
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РИА Новости

Волгоградского полицейского-антикоррупционера заподозрили во взятке

17:57 02.03.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 2 мар – РИА Новости. Сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Волгоградской области подозревается в том, что получил от представителя строительной компании 2,5 миллиона рублей для того, чтобы помочь избежать уголовного наказания за неуплату налогов, против него возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону.
По информации следствия, в октябре 2019 года оперативный сотрудник волгоградского УЭБиПК пообещал родственнику учредителя строительной компании помочь фирме избежать уголовной ответственности за неуплату налогов в 2017-2018 годах за 3 миллиона рублей, эти деньги якобы были предназначены для взяток работникам правоохранительных органов.
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"В феврале 2020 года злоумышленник встретился с мужчиной возле торгового центра, расположенного в Дзержинском районе Волгограда, где последний передал взятку в сумме 2,5 миллиона рублей. В ходе передачи денег подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области с поличным", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что по версии следствия, полицейский собирался потратить деньги только на личные нужды, выполнять обещание он не был намерен. Против сотрудника УЭБиПК возбуждено уголовное дело. "Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)ВолгоградРоссияПроисшествия
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