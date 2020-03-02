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2020-03-02T19:14+0300
https://ria.ru/20200302/1566988880.html
Тимошенко заявила о "полном коллапсе" на Украине
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РИА Новости

Тимошенко заявила о "полном коллапсе" на Украине

17:35 02.03.2020 (обновлено: 19:14 02.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что курс нынешних властей привел Украину к "полному коллапсу".
"Перестановка фамилий, столов, стульев в исполнительной службе ни к чему не приведет, если президент определил курс на продажу земли, на продажу стратегической собственности, на уничтожение отечественной науки, экономики и среднего класса в стране", — заявила политик на брифинге, трансляция которого велась в Facebook.
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Тимошенко отметила, что в понедельник стали известны данные о бюджете за январь и февраль 2020 года, которые свидетельствуют о невыполнении бюджета на 22,5 процента, а в казну не поступило 27,5 миллиарда гривен.
"Если еще один-два месяца так будет выполняться бюджет, то считайте, что у нас экономики не существует", — сказала она.
При этом лидер "Батькивщины" обвинила киевские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским в стремлении продать все, включая землю, недра и стратегические объекты "внешним хозяевам".
"Это сознательная политика, и надо констатировать, что эпоха лжи продолжается в еще более радикальном и махровом виде", — резюмировала Тимошенко.
Политик добавила, что если нынешние власти смогут добиться в парламенте передачи в концессию портов и аэропортов, а также сумеют одобрить в Верховной раде закон о земле, то о независимой Украине можно забыть.
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Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Обидно ведь, что не сама этим занимается..
2 марта, 17:38
Андрей Дашков
36130001
Да вообще жесть, цинизм Тимошенко не имеет дна...
2 марта, 17:40
Александр Белой
3930000
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