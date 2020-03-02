МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Европейское агентство по контролю внешних границ Европейское агентство по контролю внешних границ (Frontex) ожидает массовых потоков мигрантов в Грецию - их будет трудно остановить, сообщается во внутреннем отчете агентства, который попал в распоряжение немецкой газеты Welt.

"Ожидаются массовые потоки мигрантов в Грецию... Будет сложно остановить мощный поток людей, которые двинулись в путь", - говорится в отчете.

По данным Frontex, "уже в ближайшие дни" следует рассчитывать на дальнейший рост числа мигрантов даже в том случае, если контроль на турецкой стороне будет незамедлительно восстановлен.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые – 73 нелегала.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.