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2020-03-02T17:31+0300
https://ria.ru/20200302/1566986237.html
Корпус ростовского медвуза отремонтируют после видео студентки из ЛНР
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566984393_0:218:953:754_1036x0_80_0_0_344c2ec02b7d288280a4ee7a5f845bd1.jpg
РИА Новости

Корпус ростовского медвуза отремонтируют после видео студентки из ЛНР

17:31 02.03.2020
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© Группа "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" во ВКонтактеСкриншот видео про корпус Ростовского государственного медицинского университета
Скриншот видео про корпус Ростовского государственного медицинского университета
© Группа "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" во ВКонтакте
Скриншот видео про корпус Ростовского государственного медицинского университета
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Корпус Ростовского государственного медицинского университета, на который пожаловалась студентка из Луганска, отремонтируют после поступления средств, сообщил РИА Новости представитель вуза.
Ранее в группе "Ростов Главный" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео и пост от подписчицы, которая приехала на практику в медвуз Ростова-на-Дону из Луганска и удивилась разрухе в одном из корпусов. На видео видна облезшая краска и обвалившаяся штукатурка на стенах и потолке.
По словам представителя вуза, это, действительно, один из учебных корпусов университета, он не является аварийным, и в нем проводятся занятия.
"Здание в предремонтном состоянии. Смета на ремонт подготовлена. После получения финансов начнется ремонт", - сказал собеседник агентства. При этом он не располагает данными, когда поступят средства.
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ЛуганскРостов-на-ДонуОбщество
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