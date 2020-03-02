Корпус ростовского медвуза отремонтируют после видео студентки из ЛНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Корпус Ростовского государственного медицинского университета, на который пожаловалась студентка из Луганска, отремонтируют после поступления средств, сообщил РИА Новости представитель вуза.
Ранее в группе "Ростов Главный" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео и пост от подписчицы, которая приехала на практику в медвуз Ростова-на-Дону из Луганска и удивилась разрухе в одном из корпусов. На видео видна облезшая краска и обвалившаяся штукатурка на стенах и потолке.
По словам представителя вуза, это, действительно, один из учебных корпусов университета, он не является аварийным, и в нем проводятся занятия.
"Здание в предремонтном состоянии. Смета на ремонт подготовлена. После получения финансов начнется ремонт", - сказал собеседник агентства. При этом он не располагает данными, когда поступят средства.