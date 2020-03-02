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В Хабаровске локализовали пожар в автосервисе
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РИА Новости

В Хабаровске локализовали пожар в автосервисе

17:29 02.03.2020 (обновлено: 17:31 02.03.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПожар в автосервисе в Хабаровске
Пожар в автосервисе в Хабаровске
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Пожар в автосервисе в Хабаровске
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Крупный пожар в автосервисе в Хабаровске удалось локализовать на площади 750 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сообщалось о возгорании здания автосервиса на площади 300 квадратных метров на улице Павловича и обрушении кровли на площади 100 квадратных метров.
"В 17.15 мск объявлена локализация пожара на площади 750 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскПроисшествия
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