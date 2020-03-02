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В Хабаровске загорелся автосервис
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РИА Новости

В Хабаровске загорелся автосервис

16:37 02.03.2020 (обновлено: 16:55 02.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Здание автосервиса загорелось на площади порядка 300 квадратных метров в Хабаровске, произошло обрушение кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На улице Павловича происходит пожар в автосервисе на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, произошло обрушение кровли на площади 100 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 26 человек и восемь единиц техники.
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПожар в автосервисе в Хабаровске
Пожар в автосервисе в Хабаровске
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Пожар в автосервисе в Хабаровске
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскРоссияХабаровский крайПроисшествия
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