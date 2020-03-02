В Петербурге задержали украинца с поддельным удостоверением ФСБ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге гражданина Украины, который предъявил поддельное удостоверение сотрудника ФСБ, чтобы уклониться от административной ответственности, сообщает пресс-служба управления ведомства по Петербургу и Ленинградской области.
"За совершение ряда административных правонарушений задержан гражданин Украины Добровольский. В целях уклонения от административной ответственности Добровольский предпринял попытку использовать права, предоставляемые статьей 17 закона "О Федеральной службе безопасности" о правовой защите сотрудников ФСБ, предъявив поддельное удостоверение сотрудника УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").
24 декабря 2018, 16:58В Москве завели три дела за оформление соцкарт по поддельным документам