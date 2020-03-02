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В Петербурге задержали украинца с поддельным удостоверением ФСБ
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РИА Новости

В Петербурге задержали украинца с поддельным удостоверением ФСБ

17:07 02.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге гражданина Украины, который предъявил поддельное удостоверение сотрудника ФСБ, чтобы уклониться от административной ответственности, сообщает пресс-служба управления ведомства по Петербургу и Ленинградской области.
"За совершение ряда административных правонарушений задержан гражданин Украины Добровольский. В целях уклонения от административной ответственности Добровольский предпринял попытку использовать права, предоставляемые статьей 17 закона "О Федеральной службе безопасности" о правовой защите сотрудников ФСБ, предъявив поддельное удостоверение сотрудника УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияСанкт-ПетербургУкраинаПроисшествия
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