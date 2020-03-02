В Петербурге задержали украинца с поддельным удостоверением ФСБ

"За совершение ряда административных правонарушений задержан гражданин Украины Добровольский. В целях уклонения от административной ответственности Добровольский предпринял попытку использовать права, предоставляемые статьей 17 закона "О Федеральной службе безопасности" о правовой защите сотрудников ФСБ, предъявив поддельное удостоверение сотрудника УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - говорится в сообщении.