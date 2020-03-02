Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T16:58+0300
https://ria.ru/20200302/1566965633.html
Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на 3,5 миллиарда рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/91329/53/913295350_0:12:800:462_1036x0_80_0_0_e04ffe39cabafdd0e1f91287aaedbc3c.jpg
РИА Новости

Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на 3,5 миллиарда рублей

16:57 02.03.2020 (обновлено: 16:58 02.03.2020)
1198
© РКК "Энергия" им. С.П. КоролеваЗдание РКК "Энергия"
Здание РКК Энергия
© РКК "Энергия" им. С.П. Королева
Здание РКК "Энергия" . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 3,5 миллиарда рублей с Ракетно-космической корпорации "Энергия", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 28 февраля, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.
Дмитрий Рогозин
19 декабря 2019, 03:09РИА Наука
Рогозину пожаловались на "провалившего" программы генконструктора
РКК "Энергия" входит в "Роскосмос". Это головное предприятие, занимающееся производством космических кораблей в России, и оператор российского сегмента МКС.
Это уже второй крупный иск военного ведомства к корпорации. Прежний на сумму более 5 миллиардов рублей поступил в арбитражный суд 27 сентября 2019 года. Тогда в РКК "Энергия" не стали комментировать иск. Но известно, что корпорация в интересах Минобороны выполняет два крупных контракта: на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках ОКР "Персей" и изготовление группировки спутников "Купол" Единой космической системы - аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении. Сроки завершения двух проектов постоянно сдвигаются. К 2020 году должна была быть создана группировка из 10 спутников ЕКС, в настоящее время их на орбите три.
Помимо того, "Роскосмос" подал несколько исков к корпорации "Энергия" на более чем 4 миллиарда рублей для компенсации неустоек.
Генеральный директор Ракетно-космической корпорации Энергия Сергей Романов
24 января, 21:28
Экс-глава РКК "Энергия" станет исполнительным директором компании
821220
Обсудить 17
Международная космическая станция (МКС)РКК "Энергия"РоскосмосМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Двигатели РД-181 на ракете-носителе Antares на космодроме Уоллопс
НПО Энергомаш изготовит еще четыре двигателя РД-181 для ракеты Antares
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Южную Корею охватывает эпидемия коронавируса
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Космодром Восточный
Первый в 2020 году пуск с Восточного проведут в конце апреля
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
04:39Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена
04:33В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 28 человек
04:28Исследование выявило рост среднего размера ипотеки в России
Лента новостейМолния