Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на 3,5 миллиарда рублей

Это уже второй крупный иск военного ведомства к корпорации. Прежний на сумму более 5 миллиардов рублей поступил в арбитражный суд 27 сентября 2019 года. Тогда в РКК "Энергия" не стали комментировать иск. Но известно, что корпорация в интересах Минобороны выполняет два крупных контракта: на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках ОКР "Персей" и изготовление группировки спутников "Купол" Единой космической системы - аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении. Сроки завершения двух проектов постоянно сдвигаются. К 2020 году должна была быть создана группировка из 10 спутников ЕКС, в настоящее время их на орбите три.