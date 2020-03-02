Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на 3,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 3,5 миллиарда рублей с Ракетно-космической корпорации "Энергия", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 28 февраля, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.
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РКК "Энергия" входит в "Роскосмос". Это головное предприятие, занимающееся производством космических кораблей в России, и оператор российского сегмента МКС.
Это уже второй крупный иск военного ведомства к корпорации. Прежний на сумму более 5 миллиардов рублей поступил в арбитражный суд 27 сентября 2019 года. Тогда в РКК "Энергия" не стали комментировать иск. Но известно, что корпорация в интересах Минобороны выполняет два крупных контракта: на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках ОКР "Персей" и изготовление группировки спутников "Купол" Единой космической системы - аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении. Сроки завершения двух проектов постоянно сдвигаются. К 2020 году должна была быть создана группировка из 10 спутников ЕКС, в настоящее время их на орбите три.
Помимо того, "Роскосмос" подал несколько исков к корпорации "Энергия" на более чем 4 миллиарда рублей для компенсации неустоек.