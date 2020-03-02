Постпредство США при ООН подтвердило визит главы миссии в Турцию

"Со 2 по 4 марта постпред США при ООН Келли Крафт и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри посетят Турецкую Республику на фоне растущей тревоги по поводу эскалации насилия в Сирии", - говорится в сообщении постпредства.

В постпредстве отметили, что в ходе визита Крафт укажет на срочную необходимость санкционированного ООН трансграничного доступа в САР для доставки критически важной гуманитарной помощи сирийским общинам.

"Постпред также встретится с должностными лицами ООН и сотрудниками НПО. Затем посол Крафт встретится с высокопоставленными официальными лицами Турции в Анкаре, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию на северо-западе Сирии", - отмечается в сообщении.

Ранее телеканал Haberturk сообщил, что Джеффри проведет переговоры с замглавы МИД Турции Седатом Уналом. По информации телеканала, представители США также посетят приграничную с Сирией турецкую провинцию Газиантеп.

Джеффри нанесет уже второй визит в Турцию в течение последнего месяца. Ранее он побывал в Анкаре 11-12 февраля в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 34 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.