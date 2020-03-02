В Москве 5,8 тысячи человек оштрафовали за использование чужих соцкарт

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Контролеры с начала года в Контролеры с начала года в Москве оштрафовали 5,8 тысячи пассажиров за незаконное использование чужой социальной карты на сумму 14,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"С начала года контролеры ГКУ "Организатор перевозок" оштрафовали 5,8 тысячи человек за использование чужих льготных карт, 5600 человек пытались пройти по чужой социальной карте в метро, в наземном транспорте около 200 нарушителей незаконно использовали чужую льготную карту", – цитирует пресс-служба руководителя учреждения Павла Павлова.

В учреждении напомнили, что использование социальных карт для проезда горожанами, которые не являются льготниками, запрещено. Контролёры "Организатора перевозок" выписывают штраф нарушителю, когда он пытается воспользоваться чужой льготой.

"Напомним, чтобы оплатить проезд, нужно при входе в транспортное средство приложить карту к валидатору, даже в том случае, если пассажир имеет льготы. Контроль оплаты проезда ведётся постоянно в течение всего времени работы московского метро и наземного транспорта, в том числе и на ночных маршрутах", - добавили в пресс-службе.