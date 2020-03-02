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В Москве 5,8 тысячи человек оштрафовали за использование чужих соцкарт
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РИА Новости

В Москве 5,8 тысячи человек оштрафовали за использование чужих соцкарт

16:45 02.03.2020 (обновлено: 16:46 02.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТурникет в московском метро
Турникет в московском метро
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Турникет в московском метро. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Контролеры с начала года в Москве оштрафовали 5,8 тысячи пассажиров за незаконное использование чужой социальной карты на сумму 14,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"С начала года контролеры ГКУ "Организатор перевозок" оштрафовали 5,8 тысячи человек за использование чужих льготных карт, 5600 человек пытались пройти по чужой социальной карте в метро, в наземном транспорте около 200 нарушителей незаконно использовали чужую льготную карту", – цитирует пресс-служба руководителя учреждения Павла Павлова.
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В учреждении напомнили, что использование социальных карт для проезда горожанами, которые не являются льготниками, запрещено. Контролёры "Организатора перевозок" выписывают штраф нарушителю, когда он пытается воспользоваться чужой льготой.
"Напомним, чтобы оплатить проезд, нужно при входе в транспортное средство приложить карту к валидатору, даже в том случае, если пассажир имеет льготы. Контроль оплаты проезда ведётся постоянно в течение всего времени работы московского метро и наземного транспорта, в том числе и на ночных маршрутах", - добавили в пресс-службе.
Штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей, за использование чужой социальной карты – 2500 рублей. В учреждении отметили, что на сумму, равную штрафу за использование чужой льготной карты, можно купить единый проездной билет на целый месяц.
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