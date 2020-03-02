Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T16:41+0300
https://ria.ru/20200302/1566955020.html
Евросоюз ждет от Турции выполнения обязательств по мигрантам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566914847_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_727afb91c58a65400741807b4ab6979e.jpg
РИА Новости

Евросоюз ждет от Турции выполнения обязательств по мигрантам

16:41 02.03.2020
612
© REUTERS / Umit Bektas Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне
Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне
© REUTERS / Umit Bektas
Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз ожидает, что Турция будет выполнять ранее взятые на себя обязательства по пресечению миграции на границах с ЕС, учитывая, что союз выполняет свою часть обязательств и поддерживает Турцию, заявили представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.
"Мы помогаем Турции и надеемся, что она будет выполнять свои обязательства по соглашению по мигрантам", - сказал представитель ЕК.
В Еврокомиссии также напомнили, что ЕС остается главным донором по гуманитарной помощи сирийцам.
Ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что совместно с главой Европарламента Давидом Сассоли и президентом Евросовета Шарлем Мишелем во вторник посетит греческо-турецкую границу и встретится с руководством этой страны на фоне нового миграционного кризиса.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
Вчера, 15:37
В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. За прошедшие три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
1 марта, 18:27
МИД Греции обвинил Турцию в дезинформации по беженцам
0120002
Обсудить 3
Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииДавид СассолиЕвропарламентЕвросоветШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзГрецияТурцияВ мире
Рекомендуем
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
МИД Греции обвинил Турцию в дезинформации по беженцам
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
Границы Турции с Евросоюзом пересекли более 76 тысяч беженцев
Кнессет
В Израиле проходят третьи за 11 месяцев выборы в парламент
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове
Макрон заявил, что Париж готов помочь защитить границы ЕС от мигрантов
Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб в провинции Идлиб
СМИ рассказали об ударах Турции по сирийским военным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган подтвердил планы посетить Россию пятого марта
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Источник сообщил о телефонном разговоре глав МИД России и Турции
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
04:39Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена
04:33В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 28 человек
04:28Исследование выявило рост среднего размера ипотеки в России
Лента новостейМолния