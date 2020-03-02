Евросоюз ждет от Турции выполнения обязательств по мигрантам

Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне

Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз ожидает, что Турция будет выполнять ранее взятые на себя обязательства по пресечению миграции на границах с ЕС, учитывая, что союз выполняет свою часть обязательств и поддерживает Турцию, заявили представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

"Мы помогаем Турции и надеемся, что она будет выполнять свои обязательства по соглашению по мигрантам", - сказал представитель ЕК.

В Еврокомиссии также напомнили, что ЕС остается главным донором по гуманитарной помощи сирийцам.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. За прошедшие три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.