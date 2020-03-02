Евросоюз ждет от Турции выполнения обязательств по мигрантам

"Мы помогаем Турции и надеемся, что она будет выполнять свои обязательства по соглашению по мигрантам", - сказал представитель ЕК.
В Еврокомиссии также напомнили, что ЕС остается главным донором по гуманитарной помощи сирийцам.
Ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что совместно с главой Европарламента Давидом Сассоли и президентом Евросовета Шарлем Мишелем во вторник посетит греческо-турецкую границу и встретится с руководством этой страны на фоне нового миграционного кризиса.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. За прошедшие три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
1 марта, 18:27МИД Греции обвинил Турцию в дезинформации по беженцам