Выяснилось, куда не пустят туристов после поездок в страны с COVID-19

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ряд стран на фоне сообщений о распространении коронавируса предупредили о недопуске либо помещении в карантин лиц, в чьей недавней истории были поездки в Италию, Японию, Иран и Южную Корею, а иногда – Таиланд, Малайзию, Сингапур или даже Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

"Например, на территорию островов Вьетнама не допускаются побывавшие в Китае в течение 14 последних дней до даты визита. Туристы, которые следовали из Южной Кореи или через нее, будут подвергнуты карантину, — рассказали в ассоциации. — Пассажиры морских и воздушных судов, которые побывали в Италии и Иране или следовали через них транзитом, будут помещены на 14-дневный карантин".

В Гонконг не смогут въехать недавние гости материкового Китая, Ирана, ряда провинций Италии, Южной Кореи. Не будут допущены к въезду в Бахрейн туристы, которые в течение последних 14 дней до даты прибытия были в следующих странах: КНР, включая Гонконг, Иран, Ирак, Италия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Таиланд.

Не только туристы, но и граждане Израиля, которые побывали в КНР, Иране, Италии, Японии, Южной Корее, Сингапуре и Таиланде в последние 14 дней до даты въезда в страну, на территорию государства допущены не будут.

Египет готов впустить иностранцев, которые накануне побывали в Бахрейне, КНР, Иране, Ираке, Италии, Японии, Южной Корее, Кувейте, Малайзии, Сингапуре и Таиланде. Но им предложат заполнить специальную анкету с полными данными паспорта, номером рейса, детальным маршрутом по стране, названием отелей, где они остановятся, номером телефона и прочим.

"Они будут подвергнуты мониторингу состояния здоровья Генеральной карантинной администрацией Египта в течение последующих 14 дней", — уточнили в АТОР.

Наибольшую терпимость проявляет Индия.

"Туристы, которые побывали в Китае с 15 января, не будут допущены на территорию Индии. В отношении других стран пока ограничений (на момент 2 марта) не было", — проинформировали в АТОР.

Ограничения по въезду туристов, которые в последнее время побывали в Китае, Иране, Италии, Южной Корее и некоторых других странах выдвинули Аруба, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Ливан, Мадагаскар, Маврикий, Монголия, Саудовская Аравия, Сальвадор, Сейшелы, Сингапур, Тайвань, Турция, Филиппины, Ямайка и Япония.