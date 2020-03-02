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2020-03-02T16:48+0300
https://ria.ru/20200302/1566947928.html
В Польше заново рассмотрят дело об уничтожении могил красноармейцев
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РИА Новости

В Польше заново рассмотрят дело об уничтожении могил красноармейцев

16:31 02.03.2020 (обновлено: 16:48 02.03.2020)
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CC BY 3.0 / Paweł Marynowski / Мавзолей воинов Красной армии в Тшчанке, Польша
Мавзолей воинов Красной армии в Тшчанке, Польша
CC BY 3.0 / Paweł Marynowski /
Мавзолей воинов Красной армии в Тшчанке, Польша. Архивное фото
ТШЧАНКА (Польша), 2 мар – РИА Новости. Польский направил на новое рассмотрение дело об уничтожении могил советских солдат в городе Тшчанка на северо-западе страны, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание суда, которое проходило в понедельник Тшчанке, было первым судебным процессом, касающимся уничтожения советского захоронения. Несколько лет назад польские власти снесли мавзолей на месте братской могилы советских солдат в городе Тшчанка. По данным польских поисковиков, там были захоронены останки 56 советских воинов, 17 из которых были идентифицированы. Общественная организация "Курск" направила заявление в прокуратуру о том, что власти Тшчанки уничтожили захоронение советских солдат в нарушение законодательства. В ответ на это заявление прокуратура отказалась начать расследование. Организация обжаловала решение прокуратуры в суде.
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Судья Марчин Мачковский решил отменить постановление прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела. "Отменить обжалованное постановление и передать прокуратуре в Тшчанке для нового рассмотрения", - говорится в решении, где также отмечается обоснованность жалобы истца.
Глава общественной организации "Курск", выступавшей истцом на процессе, Ежи Тыц после завершения заседания назвал решение суда победой. "Судья взял нашу сторону. Он сказал, что мы правы. Он сказал, что прокурор ничего не сделал для того, чтобы постараться выяснить все обстоятельства. Он сразу принял решение дело закрыть. Но ему это не удалось. Я очень доволен решением, и я теперь верю, что в Тшчанке есть независимый и справедливый суд, и сейчас прокуратуре уже будет не так легко", - сказал он журналистам.
Тыц уточнил, что его организация будет добиваться уголовного преследования виновных в разрушении мавзолея в Тшчанке и уничтожении могил советских солдат. "Мы этого добьемся потому, что есть факты", - считает он.
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За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.
По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
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Анджей ДудаВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинПольшаЕвропаРоссияСССРВ мире
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