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Путин: некоторые страны Европы были в сговоре с фашистской Германией
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РИА Новости

Путин: некоторые страны Европы были в сговоре с фашистской Германией

15:19 24.12.2019 (обновлено: 17:21 24.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. 24 декабря 2019
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. 24 декабря 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. 24 декабря 2019
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны Европы, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, есть документы, как они вели переговоры.
"Начиная с 38 года, когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания, Франция сдали своего союзника, хотя у них с Францией был договор о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии. Но что сделали другие государства, та же самая Польша? Они вступили в сговор, фактически, с Гитлером. Прямо это видно по документам, по архивным документам", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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Владимир ПутинПольшаГерманияЕвропаВ мире
Популярные комментарии
Может ему пора в МГУ историю преподавать?...на старости то..
24 декабря, 15:26
Илья Беляев
1000214
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