Путин: некоторые страны Европы были в сговоре с фашистской Германией

"Начиная с 38 года, когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания, Франция сдали своего союзника, хотя у них с Францией был договор о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии. Но что сделали другие государства, та же самая Польша? Они вступили в сговор, фактически, с Гитлером. Прямо это видно по документам, по архивным документам", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.