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В Петербурге зафиксировали первый весенний температурный рекорд
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РИА Новости

В Петербурге зафиксировали первый весенний температурный рекорд

16:30 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге
Вид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Первый весенний температурный рекорд зафиксирован в Петербурге в понедельник, когда во второй половине дня воздух прогрелся почти до 6 градусов тепла, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
"Второго марта… во второй половине дня… температура воздуха достигла рекордных +5,9 градусов тепла, перекрыв исторический максимум дня, который был отмечен в 1997 году (+5,4 градуса)", - говорится в сообщении.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вчера, 07:51
Вильфанд сообщил, где в марте будут очаги аномального тепла и осадков
Согласно информации на сайте ведомства, сейчас в Санкт-Петербурге +5,7 градуса, скорость ветра не превышает 3-5 метров в секунду. Во вторник максимальная дневная температура составит около 3 градусов тепла.
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