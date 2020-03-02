Оппозиция Молдавии готовит новый вотум недоверия главе МИД

КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Депутат от партии "Действие и солидарность" Сергей Литвиненко сообщил в понедельник, что в парламенте будет зарегистрирован новый вотум недоверия министру иностранных дел Аурелу Чокою.
Депутаты фракций партии "Действие и солидарность" (PAS) и платформы "Достоинство и правда" (PPDA) зарегистрировали в парламенте 13 февраля резолюцию о недоверии министру иностранных дел Чокою. Постоянное бюро парламента Молдавии отказалось выносить этот вопрос на обсуждение депутатов, поскольку документ не соответствовал законодательным нормам.
"Мы уверены, что Чокой должен быть отправлен в отставку. Поэтому мы подготовим новый вотум недоверия, который представим на первом заседании парламента, призываем всех депутатов подписать этот вотум", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook.
Чокой заявил журналистам, что сам он не намерен уходить в отставку, однако подчинится парламенту, если будет принято соответствующее решение.
Согласно местному законодательству, повторно поднимать вопрос о вотуме недоверия министру оппозиция может спустя 30 дней с момента регистрации первой попытки.