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Оппозиция Молдавии готовит новый вотум недоверия главе МИД
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РИА Новости

Оппозиция Молдавии готовит новый вотум недоверия главе МИД

16:26 02.03.2020
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© Sputnik / Miroslav Rotari Депутат от партии "Действие и солидарность" Сергей Литвиненко
Депутат от партии Действие и солидарность Сергей Литвиненко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутат от партии "Действие и солидарность" Сергей Литвиненко
КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Депутат от партии "Действие и солидарность" Сергей Литвиненко сообщил в понедельник, что в парламенте будет зарегистрирован новый вотум недоверия министру иностранных дел Аурелу Чокою.
Депутаты фракций партии "Действие и солидарность" (PAS) и платформы "Достоинство и правда" (PPDA) зарегистрировали в парламенте 13 февраля резолюцию о недоверии министру иностранных дел Чокою. Постоянное бюро парламента Молдавии отказалось выносить этот вопрос на обсуждение депутатов, поскольку документ не соответствовал законодательным нормам.
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"Мы уверены, что Чокой должен быть отправлен в отставку. Поэтому мы подготовим новый вотум недоверия, который представим на первом заседании парламента, призываем всех депутатов подписать этот вотум", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook.

Чокой заявил журналистам, что сам он не намерен уходить в отставку, однако подчинится парламенту, если будет принято соответствующее решение.
Согласно местному законодательству, повторно поднимать вопрос о вотуме недоверия министру оппозиция может спустя 30 дней с момента регистрации первой попытки.
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