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Новое оружие России
2020-03-02T16:14+0300
https://ria.ru/20200302/1566935547.html
В Петербурге начались испытания подлодки "Волхов"
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РИА Новости

В Петербурге начались испытания подлодки "Волхов"

16:14 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпуск на воду дизель-электрической подводной лодки "Волхов" в Санкт-Петербурге
Спуск на воду дизель-электрической подводной лодки Волхов в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Спуск на воду дизель-электрической подводной лодки "Волхов" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Швартовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов" начались в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба "Адмиралтейских верфей" - предприятия, на котором строится подлодка.
"АО "Адмиралтейские верфи" приступило к проведению швартовных испытаний большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Волхов"… Испытания займут около трех месяцев. За этот срок специалисты проверят все системы, устройства и механизмы корабля. Среди них навигационная система, комплекс связи, общекорабельные системы, системы управления, комплекс торпедно-ракетного вооружения, гидроакустический комплекс и другие", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после швартовых испытаний корабль сможет отправиться на заводские ходовые и государственные испытания.
Вторую "Варшавянку", построенную для Тихоокеанского флота, заложили в июле 2017 года и спустили на воду в декабре 2019 года.
В конце ноября на "Адмиралтейских верфях" состоялась церемония подъема флага на подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" - первой в серии, строящейся для Тихоокеанского флота России. А 1 ноября на судозаводе заложили еще две подводные лодки проекта 636.3 под названием "Уфа" и "Магадан".
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Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.
На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
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Новое оружие РоссииПодводные лодки проекта 636 "Варшавянка"Адмиралтейские верфиСанкт-ПетербургБезопасность
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