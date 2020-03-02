В Петербурге начались испытания подлодки "Волхов"

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Швартовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 (" Швартовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 (" Варшавянка ") "Волхов" начались в Санкт-Петербурге , сообщает пресс-служба " Адмиралтейских верфей " - предприятия, на котором строится подлодка.

"АО "Адмиралтейские верфи" приступило к проведению швартовных испытаний большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Волхов"… Испытания займут около трех месяцев. За этот срок специалисты проверят все системы, устройства и механизмы корабля. Среди них навигационная система, комплекс связи, общекорабельные системы, системы управления, комплекс торпедно-ракетного вооружения, гидроакустический комплекс и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после швартовых испытаний корабль сможет отправиться на заводские ходовые и государственные испытания.

Вторую "Варшавянку", построенную для Тихоокеанского флота, заложили в июле 2017 года и спустили на воду в декабре 2019 года.

В конце ноября на "Адмиралтейских верфях" состоялась церемония подъема флага на подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" - первой в серии, строящейся для Тихоокеанского флота России. А 1 ноября на судозаводе заложили еще две подводные лодки проекта 636.3 под названием "Уфа" и "Магадан".

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.