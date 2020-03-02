Атаман Всероссийского казачьего общества оценил запрет целовать иконы

"Это прерогатива Минздрава России, но не Совета атаманов. Такой структуры, как Совет атаманов России, нет и никогда в жизни не было… Нельзя реагировать на всякую чушь", - сообщил РИА Новости Долуда, комментируя сообщение о запрете целовать иконы.