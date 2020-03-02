Атаман Всероссийского казачьего общества оценил запрет целовать иконы

КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда назвал чушью приказ неизвестного ему Совета атаманов России о запрете целовать иконы из-за распространения коронавируса.
Ранее атаман Геннадий Ковалев из Свердловской области сообщил РИА Новости, что казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией. Он сообщил агентству, что приказ официально уже разослан по организациям совета атаманов региональных казачьих общественных организаций. По его словам, документ носит рекомендательный характер и будет действовать до того момента, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса. Ковалев отметил, что казаки также порекомендовали Роспотребнадзору проверить на наличие инфекции храмы и священнослужителей.
"Это прерогатива Минздрава России, но не Совета атаманов. Такой структуры, как Совет атаманов России, нет и никогда в жизни не было… Нельзя реагировать на всякую чушь", - сообщил РИА Новости Долуда, комментируя сообщение о запрете целовать иконы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.