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Религия и мировоззрение
2020-03-02T17:20+0300
https://ria.ru/20200302/1566932484.html
Атаман Всероссийского казачьего общества оценил запрет целовать иконы
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РИА Новости

Атаман Всероссийского казачьего общества оценил запрет целовать иконы

16:09 02.03.2020 (обновлено: 17:20 02.03.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края, Геннадий Аносов Николай Долуда
Николай Долуда
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края, Геннадий Аносов
КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда назвал чушью приказ неизвестного ему Совета атаманов России о запрете целовать иконы из-за распространения коронавируса.
Ранее атаман Геннадий Ковалев из Свердловской области сообщил РИА Новости, что казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией. Он сообщил агентству, что приказ официально уже разослан по организациям совета атаманов региональных казачьих общественных организаций. По его словам, документ носит рекомендательный характер и будет действовать до того момента, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса. Ковалев отметил, что казаки также порекомендовали Роспотребнадзору проверить на наличие инфекции храмы и священнослужителей.

"Это прерогатива Минздрава России, но не Совета атаманов. Такой структуры, как Совет атаманов России, нет и никогда в жизни не было… Нельзя реагировать на всякую чушь", - сообщил РИА Новости Долуда, комментируя сообщение о запрете целовать иконы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Прихожанка целует икону
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаНиколай ДолудаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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