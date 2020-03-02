Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Казачий Совет атаманов Казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией , заявил РИА Новости атаман Геннадий Ковалев.

"Официально приказ разослан по нашим организациям (совета атаманов региональных казачьих общественных организаций). Запрещается целовать иконы и все, что связано с прикосновениями к предметам массового поклонения. Вроде боремся с вирусом, он же распространяется воздушно-капельным путем, через прикосновения. Наша задача – предупредить, что это опасно, способствует распространению инфекции", – сказал Ковалев.

По его словам, изданный приказ носит рекомендательный характер и будет действовать до того момента, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса. Ковалев отметил, что казаки также порекомендовали Роспотребнадзору проверить на наличие инфекции храмы и священнослужителей.

Ранее казачьи патрули начали проверять на коронавирус мигрантов из азиатских стран, работающих на крупнейшем рынке Екатеринбурга. При признаках инфекции казаки раздают людям одноразовые маски и рекомендуют обратиться к врачам.