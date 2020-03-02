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ЕК готовит совещание для помощи Греции в связи с миграционным кризисом
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РИА Новости

ЕК готовит совещание для помощи Греции в связи с миграционным кризисом

16:07 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Европейская комиссия готовит специальное совещание по ситуации на границах Греции в связи с миграционным кризисом для обсуждения необходимой помощи, сообщили на брифинге в Брюсселе представители ЕК.
"Готовится специальное совещание для обсуждения помощи Греции в связи с миграционным кризисом на внешних границах ЕС", - сообщил представитель Еврокомиссии.
Ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что совместно с главой Европарламента Давидом Сассоли и президентом Евросовета Шарлем Мишелем во вторник посетит греческо-турецкую границу и встретится с руководством этой страны.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. За прошедшие три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииДавид СассолиЕвропарламентЕвросоветШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияГрецияТурцияВ мире
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