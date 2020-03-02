Правящая в Таджикистане партия получила большинство мест в парламенте

Урна с бюллетенями проголосовавших во время выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана

Урна с бюллетенями проголосовавших во время выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана

ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Правящая в Правящая в Таджикистане Народно-демократическая партия получила большинство мест в парламенте по итогам парламентских выборов, сообщил на брифинге в понедельник глава Центризбиркома республики Бахтиер Худоерзода.

Глава ЦИК огласил список партий, которые вошли по однопартийным спискам в парламент.

"Правящая Народно-демократическая партия получила 12 мандатов, Соцпартия – один, Партия экономических реформ – четыре, Демпартия – один, Аграрная – четыре", - заявил он.

Худоерзода добавил, что председатель Компартии Мехродж Абдуллаев прошел в парламент по одномандатному партийному округу.

По данным зампреда Народно-демократической партии Таджикистана Асрота Латифзода, по одномандатным округам, по предварительным данным, его партия получила 35 мест, то есть в нынешнем составе НДПТ будет иметь более 45 мест. ЦИК сообщил, что уточненные данные по количеству депутатов, включая прошедших по одномандатным округам, будут известны в течение двух недель.