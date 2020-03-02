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Правящая в Таджикистане партия получила большинство мест в парламенте
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РИА Новости

Правящая в Таджикистане партия получила большинство мест в парламенте

15:54 02.03.2020
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© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанкУрна с бюллетенями проголосовавших во время выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана
Урна с бюллетенями проголосовавших во время выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана
© Sputnik / Амир Исаев
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Урна с бюллетенями проголосовавших во время выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана
ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Правящая в Таджикистане Народно-демократическая партия получила большинство мест в парламенте по итогам парламентских выборов, сообщил на брифинге в понедельник глава Центризбиркома республики Бахтиер Худоерзода.
Глава ЦИК огласил список партий, которые вошли по однопартийным спискам в парламент.
"Правящая Народно-демократическая партия получила 12 мандатов, Соцпартия – один, Партия экономических реформ – четыре, Демпартия – один, Аграрная – четыре", - заявил он.
Худоерзода добавил, что председатель Компартии Мехродж Абдуллаев прошел в парламент по одномандатному партийному округу.
Дворец нации в Душанбе, Таджикистан
Вчера, 15:50
Народно-Демократическая партия Таджикистана
По данным зампреда Народно-демократической партии Таджикистана Асрота Латифзода, по одномандатным округам, по предварительным данным, его партия получила 35 мест, то есть в нынешнем составе НДПТ будет иметь более 45 мест. ЦИК сообщил, что уточненные данные по количеству депутатов, включая прошедших по одномандатным округам, будут известны в течение двух недель.
По словам главы ЦИК, выборы прошли прозрачно, открыто и демократично. При этом ЦИК получил в ходе выборов 15 жалоб, которые были рассмотрены и приняты к сведению. Явка составила 4 миллиона 245 тысяч 951 человек, или 84,16% зарегистрированных избирателей. Выборы прошли 1 марта.
Здание парламента Республики Таджикистан в Душанбе
1 марта, 03:52
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана
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