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На Украине подросток "вышел на рейс" на угнанной маршрутке
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РИА Новости

На Украине подросток "вышел на рейс" на угнанной маршрутке

15:51 02.03.2020 (обновлено: 15:58 02.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 2 мар – РИА Новости. Состоящий на учете у психиатра подросток второй раз за неделю угнал маршрутку в украинском городе Ровно, потому что хотел покататься, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Ранее пресс-служба областного управления полиции сообщила, что подросток украл маршрутку поздно вечером 25 февраля. Он всю ночь ездил на ней по селам, а на утро "вышел на рейс" и успел подобрать трех пассажиров. После этого его задержали полицейские и завели в его отношении уголовное дело по статье "незаконное завладение транспортным средством".
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"В вечернее время суток, 1 марта, 16-летний житель села Малый Алексин Ровенского района зашел на территорию стоянки областного центра на улице Курчатова. Нажав аварийное открытие дверей, проник в маршрутку, где нашел ключи под солнцезащитным козырьком… На улице Князя Владимира автобус остановили патрульные", - говорится в сообщении.
По данным полиции, подросток был трезв и объяснил полицейским, что захотел покататься. За повторный угон маршрутки подростку грозит до восьми лет лишения свободы. Следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также планируется назначить судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку подросток состоит на учете у врача.
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