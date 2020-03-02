Народно-Демократическая партия Таджикистана (НДПТ) была учреждена в декабре 1994 года (оргкомитет образован в 1993 году) Абдулмаджидом Достиевым, первым заместителем председателя Верховного Совета. При образовании называлась Народная партия Таджикистана, под новым названием с 1997 года.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вступил в партию в марте 1998 года, в апреле того же года на съезде он был избран единогласно ее председателем.
В 2019 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон вновь был переизбран главой Народно-демократической партии.
В 2009 году председатель партии президент Таджикистана Эмомали Рахмон определил цели партии – укрепление партийного единогласия, единства и сплоченности; построение такой совершенной политической системы, которая способствовала бы постоянно развивающимся социальным ожиданиям и планомерному развитию политической культуры; развитие и укрепление демократической системы; формирование и развитие структур и механизмов социального государства, использование достижений которого было бы полностью гарантировано каждому гражданину страны.
В настоящее время партия реализует свои программы, направленные на устойчивое развитие экономики, создание крупных предприятий, стимулирующих рост качества жизни народа.
В феврале 2017 года было подписано соглашение о взаимодействии между партией НДПТ и российской партией "Единая Россия".
Согласно официальной статистике, по состоянию на декабрь 2019 года, партия объединяет более 490 тысяч членов.
НДПТ является доминирующей партией в парламенте с 2000 года.
На выборах в 2000 году НДПТ получила 65% голосов и 15 мест в парламенте.
В 2005 году по результатам выборов партия получила 56 мест.
В 2010 году на парламентских выборах НДПТ набрала 71,69% голосов и получила в парламенте 54 кресла из 63.
На парламентских выборах 2015 года Народно-Демократическая партия набрала по единому общереспубликанскому округу 65,2% голосов. Она получила в парламенте 51 депутатское место из 63.
По итогам парламентских выборов, состоявшихся 1 марта 2020 года, по однопартийным спискам НДПТ набрала 50,4%, за них проголосовали 2 139 741 человек. Партия получает 12 мест в нижней палате парламента. Согласно законодательству страны, нижняя палата парламента Таджикистана (Маджлиси намояндагон) состоит из 63 депутатов, 22 из которых избираются по партийному списку, а остальные 41 – по одномандатному.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников