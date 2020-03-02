В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу

БЕРЛИН, 2 мая – РИА Новости. Слова президента Турции Слова президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что путь для беженцев в Европу открыт, не соответствуют действительности, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт

"Мы наблюдаем в настоящее время очень неспокойную ситуацию на внешних границах ЕС с Турцией, беженцам и мигрантам с турецкой стороны говорится о том, что путь в ЕС открыт, но это, конечно, не так. Это приводит этих людей, в том числе мужчин, женщин и детей, в очень сложную ситуацию, ставит Грецию перед значительными вызовами. Это все известно федеральному правительству", - заявил Зайберт.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена открыть для сирийских беженцев границу с целью их отъезда в ЕС. "Скоро к границам (со странами ЕС) двинутся миллионы. Период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые – 73 нелегала.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 34 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.