СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии

По ее данным, атака произошла в поселении Хадер, вертолет сопровождал разведывательный беспилотник.
В свою очередь, сирийское государственное агентство SANA сообщило, что автомобиль поразила ракета, выпущенная с Голанских высот.
Ранее пресс-служба армии Израиля заявила, что в северной части Голан военнослужащие атаковали автомобиль, из которого велся снайперский огонь по израильской территории.
Израиль сравнительно редко атакует позиции сирийцев, прилегающие к Голанским высотам, в последнее время самолеты наносят авиаудары по Дамаску и его окрестностям.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии Голанские высоты, а в 1981 году аннексировал их. Принадлежность горного плато — основной предмет конфликта между двумя странами.