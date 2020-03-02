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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-02T15:52+0300
https://ria.ru/20200302/1566902803.html
СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/15820/94/158209436_0:148:3612:2180_1036x0_80_0_0_24672239e08ff4824e19e543f9fd9325.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии

15:24 02.03.2020 (обновлено: 15:52 02.03.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанкИзраильские армейские вертолеты
Израильские армейские вертолеты
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Израильский вертолет нанес удар по гражданскому автомобилю в провинции Кунейтра на юге Сирии, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.
По ее данным, атака произошла в поселении Хадер, вертолет сопровождал разведывательный беспилотник.
В свою очередь, сирийское государственное агентство SANA сообщило, что автомобиль поразила ракета, выпущенная с Голанских высот.
Ранее пресс-служба армии Израиля заявила, что в северной части Голан военнослужащие атаковали автомобиль, из которого велся снайперский огонь по израильской территории.
Израиль сравнительно редко атакует позиции сирийцев, прилегающие к Голанским высотам, в последнее время самолеты наносят авиаудары по Дамаску и его окрестностям.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии Голанские высоты, а в 1981 году аннексировал их. Принадлежность горного плато — основной предмет конфликта между двумя странами.
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