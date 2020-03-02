СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Израильский вертолет нанес удар по гражданскому автомобилю в провинции Израильский вертолет нанес удар по гражданскому автомобилю в провинции Кунейтра на юге Сирии, сообщает сирийская радиостанция Sham FM

По ее данным, атака произошла в поселении Хадер, вертолет сопровождал разведывательный беспилотник.

В свою очередь, сирийское государственное агентство SANA сообщило, что автомобиль поразила ракета, выпущенная с Голанских высот.

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила, что в северной части Голан военнослужащие атаковали автомобиль, из которого велся снайперский огонь по израильской территории.

Израиль сравнительно редко атакует позиции сирийцев, прилегающие к Голанским высотам, в последнее время самолеты наносят авиаудары по Дамаску и его окрестностям.