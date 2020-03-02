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В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом

15:22 02.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкКоронавирус
Коронавирус
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Коронавирус. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 мар – РИА Новости. В Хорватии подтвержден восьмой случай заболевания коронавирусом, сообщило национальное телевидение со ссылкой на республиканский штаб гражданской обороны.
"Инфекционная клиника "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе подтвердила сегодня, что еще один человек заражен коронавирусом. Это означает, что в Хорватии подтверждено восемь инфицированных, речь идет о близких контактах больного из города Риека", - передает телеканал.
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Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан страны не паниковать и не делать запасов.
Глава минздрава Северной Македонии Венко Филипче подтвердил в минувшую среду первый случай заболевания в стране. По данным министерства число больных не увеличилось. Премьер-министр Албании Эди Рама ранее призвал политиков и граждан не распространять панику из-за коронавируса, по данным властей, в стране нет ни одного зараженного.
Власти Сербии запустили специальный сайт для профилактики коронавируса и информирования граждан. Зараженных коронавирусом, в стране нет, но два серба - члены команды круизного лайнера Diamond Princess - больны коронавирусом и проходят лечение в Японии.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаАндрей ПленковичСеверная МакедонияХорватияЯпонияВ мире
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