В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом

"Инфекционная клиника "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе подтвердила сегодня, что еще один человек заражен коронавирусом. Это означает, что в Хорватии подтверждено восемь инфицированных, речь идет о близких контактах больного из города Риека", - передает телеканал.