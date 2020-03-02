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2020-03-02T15:21+0300
https://ria.ru/20200302/1566900312.html
В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким

15:21 02.03.2020
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© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице
© Depositphotos / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается разрешить передавать заключение о причине смерти и диагнозе заболевания, а также иные сведения, в том числе копии медицинской документации, близким умершего, следует из базы данных ГД.
Депутат пояснил, что правовой режим доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну, закреплён в статье 13 данного федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Однако, отметил парламентарий, этот закон не содержит положений, в которых бы определялся правовой режим доступа к информации о состоянии здоровья и медицинской документации пациента после его смерти, объем сообщаемой информации, форма и сроки ее предоставления.
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"Подобное явление приводит к нарушению основных прав и свобод граждан, что подтверждается обширной правоприменительной практикой", - говорится в пояснительной записке.
Кроме того, указывает автор законопроекта, Конституционный Суд РФ указал на необходимость сбалансированного учета интересов пациентов, их супругов, родственников и других лиц в вопросах доступа к медицинской информации пациента в случае его смерти. Согласно позиции КС, на которую ссылается Куринный, если сведения о причине смерти и диагнозе заболевания пациента доступны заинтересованному лицу в силу закона, сохранение в тайне от него информации о предпринятых мерах медицинского вмешательства, в том числе о диагностике, лечении, назначенных медицинских препаратах, не может быть во всех случаях оправдано необходимостью защиты врачебной тайны, особенно с учетом мотивов и целей обращения за такими сведениями.
"Законопроект направлен на устранение правовой неопределённости в вопросе предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, заинтересованным лицам после смерти гражданина, а также на совершенствование нормативного доступа заинтересованных лиц к медицинской документации умершего пациента", - говорится в пояснительной записке.
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Согласно действующему законодательству, информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли, в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и не определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация.
Проект закона предлагает установить, что указанным лицам предоставляется заключение о причине смерти и диагнозе заболевания, а также иные сведения, в том числе копии медицинской документации, составляющие врачебную тайну пациента, в случае его смерти.
Патологоанатомы Алексей и Наталья Купрюшины
8 февраля, 08:00Специальный репортаж
Патологоанатомы о том, что ждет после смерти и как ее отложить
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Алексей КуринныйГосдума РФРоссияОбщество
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