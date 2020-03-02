Неизвестные распылили газ в метро в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту конфликта в петербургском метрополитене, при котором один из участников ссоры распылил газ из баллончика, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
По данным пресс-службы, в понедельник около 00.30 в полицию поступила информация о конфликте на станции метрополитена "Академическая". "Установлено, что конфликт произошел около 00.05 между двумя группами людей, в ходе которого один из участников распылил газ из баллончика, и конфликт продолжился в вагоне до станции метро "Политехническая", - говорится в сообщении.
Как рассказали полиции работники метро, при их приближении участники ссоры бросили баллончик и покинули станцию метрополитена.
"Полиция проводит проверку по факту конфликта в петербургском метрополитене", - сообщает ГУМВД. Личности участников конфликта устанавливаются.
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