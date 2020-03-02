Неизвестные распылили газ в метро в Петербурге

По данным пресс-службы, в понедельник около 00.30 в полицию поступила информация о конфликте на станции метрополитена "Академическая". "Установлено, что конфликт произошел около 00.05 между двумя группами людей, в ходе которого один из участников распылил газ из баллончика, и конфликт продолжился в вагоне до станции метро "Политехническая", - говорится в сообщении.