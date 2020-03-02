RT призвал поздравить защитника Сталинграда с Днем Победы

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Телеканал RT обратился к читателям с призывом поздравить защитника Сталинграда Бориса Васильевича с годовщиной Победы.
Борис Васильевич оказался на фронте в 1942 году сразу после школы. Он участвовал в битве под Сталинградом. Именно там он получил свое первое из трех ранений.
После войны Борис Васильевич связал жизнь с армией. Мужчина счастлив, что дожил до 75-ой годовщины Победы, однако из фронтовых друзей почти никого не осталось.
RT опубликовал адрес Бориса Васильевича, чтобы его могли поздравить:
111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Шапошникову Борису Васильевичу.
Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте на pochtapobedy@rttv.ru.