RT призвал поздравить защитника Сталинграда с Днем Победы

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Телеканал Телеканал RT обратился к читателям с призывом поздравить защитника Сталинграда Бориса Васильевича с годовщиной Победы.

Борис Васильевич оказался на фронте в 1942 году сразу после школы. Он участвовал в битве под Сталинградом. Именно там он получил свое первое из трех ранений.

После войны Борис Васильевич связал жизнь с армией. Мужчина счастлив, что дожил до 75-ой годовщины Победы, однако из фронтовых друзей почти никого не осталось.

RT опубликовал адрес Бориса Васильевича, чтобы его могли поздравить:

111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Шапошникову Борису Васильевичу.