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75 лет Великой Победы
2020-03-02T14:56+0300
https://ria.ru/20200302/1566882240.html
RT призвал поздравить защитника Сталинграда с Днем Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566875805_0:2:1875:1057_1036x0_80_0_0_99b5c94b77fceb09b838ec078ab43271.png
РИА Новости

RT призвал поздравить защитника Сталинграда с Днем Победы

14:56 02.03.2020
133
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Телеканал RT обратился к читателям с призывом поздравить защитника Сталинграда Бориса Васильевича с годовщиной Победы.
Борис Васильевич оказался на фронте в 1942 году сразу после школы. Он участвовал в битве под Сталинградом. Именно там он получил свое первое из трех ранений.
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Ветераны прочли письмо писателя Фихтенберга в рамках #ПочтаПобеды
После войны Борис Васильевич связал жизнь с армией. Мужчина счастлив, что дожил до 75-ой годовщины Победы, однако из фронтовых друзей почти никого не осталось.
RT опубликовал адрес Бориса Васильевича, чтобы его могли поздравить:
111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Шапошникову Борису Васильевичу.
Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте на pochtapobedy@rttv.ru.
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Ветераны войны получили письма из ФРГ в рамках проекта #ПочтаПобеды
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75 лет Великой ПобедыТелеканал RTВеликая Отечественная война (1941-1945)СталинградРоссияОбщество
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