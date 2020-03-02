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Медики оценили состояние россиянина, заболевшего коронавирусом
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РИА Новости

Медики оценили состояние россиянина, заболевшего коронавирусом

14:49 02.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на наличие коронавируса
Тест на наличие коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на наличие коронавируса
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заболевание коронавирусом у россиянина, приехавшего из Италии, протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Как сообщил в понедельник штаб, коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии.
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"Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Уточняется, что результаты исследования молодого человека на коронавирус подтверждены в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияИталия
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