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2020-03-02T14:45+0300
https://ria.ru/20200302/1566873989.html
Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы
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РИА Новости

Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы

14:45 02.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
На рассмотрение Госдумы в первом чтении документ будет вынесен 4 марта, во втором - 10 марта, в третьем – 11 марта, сообщил на заседании комитета его председатель Андрей Макаров. Глава Минфина Антон Силуанов поблагодарил депутатов за содействие ускоренному принятию изменений в бюджет. "Мы еще раз благодарим Государственную думу за тот график рассмотрения бюджета, который вы определили. На этой неделе первое чтение, на следующей неделе окончательное рассмотрение проекта бюджета. Мы поговорили с Советом Федерации, Совет Федерации тоже 13-14 числа поставил в график … рассмотрение поправок в бюджет", - сказал он.
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"Поэтому мы делаем все необходимое, чтобы ресурсы для тех задач, которые были поставлены президентом, были доведены в максимально быстрые сроки", - заявил Силуанов. В отличие от предыдущих лет, когда изменения вносились лишь в текущий бюджет, сейчас они вносятся на весь трехлетний период. "На наш взгляд, это принципиально важно, поскольку вопросы, которые содержатся в послании, крайне важны для реализации национальных целей и целей развития. Это в первую очередь демография и вопросы борьбы с бедностью", - отметил министр.
Законопроект, внесенный правительством, предусматривают увеличение доходов бюджета в 2020 году на 214 миллиардов рублей, до 20,594 триллиона рублей (18,1% ВВП), в 2021 году - на 645 миллиардов, до 21,892 триллиона (18,1% ВВП), в 2022 году - на 755 миллиардов, до 22,814 триллиона (17,7% ВВП) .
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При этом расходы бюджета в 2020 году вырастут на 162,7 миллиарда рублей, до 19,666 триллиона рублей (17,3% ВВП), в 2021 году - на 556,9 миллиарда, до 21,190 триллиона (17,6% ВВП), в 2022 году - на 677,6 миллиарда, до 22,44 триллиона (17,4% ВВП). Профицит бюджета на текущий год сохранится, как ранее и планировалось, на уровне 0,8% ВВП; на 2021 и 2022 годы же он увеличивается на 0,1 процентного пункта, до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.
Расходы федерального бюджета на реализацию мер из послания президента РФ Владимира Путина в течение этого трехлетнего периода совокупно составят 4,57 триллиона рублей. Эти средства, в частности, необходимы на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет; расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, модернизацию первичного звена здравоохранения.
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