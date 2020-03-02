Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы

"Поэтому мы делаем все необходимое, чтобы ресурсы для тех задач, которые были поставлены президентом, были доведены в максимально быстрые сроки", - заявил Силуанов. В отличие от предыдущих лет, когда изменения вносились лишь в текущий бюджет, сейчас они вносятся на весь трехлетний период. "На наш взгляд, это принципиально важно, поскольку вопросы, которые содержатся в послании, крайне важны для реализации национальных целей и целей развития. Это в первую очередь демография и вопросы борьбы с бедностью", - отметил министр.