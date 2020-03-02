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В Госдуме предложили поправку о расширении полномочий КС
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РИА Новости

В Госдуме предложили поправку о расширении полномочий КС

14:42 02.03.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Конституцию РФ предложено внести дополнение о том, что Конституционный суд может проверять конституционность законов о поправке к Конституции, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию Павел Крашенинников.
Соответствующая поправка ко второму чтению в проект об изменении основного закона страны поступила в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Авторами поправки выступили сам Крашенинников, члены Совета Федерации Андрей Клишас (также сопредседатель рабочей группы) и Константин Косачев, а также депутат Госдумы Андрей Макаров.
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"В статье 125 Конституции предлагается внести дополнение к ранее одобренным поправкам – о том, что КС РФ может проверять конституционность не только федеральных конституционных законов и федеральных законов, но и законов Российской Федерации о поправке к Конституции РФ", - сказал Крашенинников.
Кроме того, по его словам, предлагается дополнить одобренные ранее нормы о разрешении КС РФ вопросов об исполнимости решений межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем Конституции.
"Указывается, что КС РФ также разрешает вопрос об исполнимости решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), противоречащего основам правопорядка (публичного порядка) Российской Федерации", - заявил глава думского комитета.
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