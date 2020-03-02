В Госдуме предложили поправку о расширении полномочий КС

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Конституцию РФ предложено внести дополнение о том, что Конституционный суд может проверять конституционность законов о поправке к Конституции, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию Павел Крашенинников

Соответствующая поправка ко второму чтению в проект об изменении основного закона страны поступила в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Авторами поправки выступили сам Крашенинников, члены Совета Федерации Андрей Клишас (также сопредседатель рабочей группы) и Константин Косачев, а также депутат Госдумы Андрей Макаров.

"В статье 125 Конституции предлагается внести дополнение к ранее одобренным поправкам – о том, что КС РФ может проверять конституционность не только федеральных конституционных законов и федеральных законов, но и законов Российской Федерации о поправке к Конституции РФ", - сказал Крашенинников.

Кроме того, по его словам, предлагается дополнить одобренные ранее нормы о разрешении КС РФ вопросов об исполнимости решений межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем Конституции.