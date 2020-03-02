В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу "Украина 24", что Киев не собирается устраивать торжества 9 мая. В понедельник Рабинович выступил на согласительном совете лидеров депутатских фракций и групп, где выразил крайнее возмущение в связи с тем, что День Победы на Украине праздновать не будут, а вот "дни рождения фашистов" планируется отмечать торжественно.

По словам Рабиновича, в стране планируют отмечать, в частности, "130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы – нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эрика Коха, руководителя УНАКОР – организации украинских казаков-нацистов; 110 лет со дня рождения Василия Сидора – нацистского коллаборанта и военного преступника, бойца батальона "Нахтигаль" и оберфюррера 201-го батальона, участника массовых убийств евреев, поляков и карательных операций против мирного населения в Беларуси; 120 лет со дня рождения Владимира Кубиевича – нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС "Галичина".

"Вы собираетесь заставить нас праздновать дни рождения фашистов… Я обращаюсь к нормальным людям в Верховной раде: нас же больше. Давайте остановим фашизм. Давайте, наконец, заставим ввести в действие норму Уголовного кодекса о преследовании за пропаганду фашизма. Наши деды и родители остановили фашизм в 1945 году, и, я надеюсь, что мы будем праздновать 2020-й как еще один праздник – год освобождения Украины от фашизма", – сказал Рабинович в понедельник, трансляцию вели украинские телеканалы.

Рабинович подчеркнул, что настоящие герои – "воины Советской армии, освободившие от нацизма Европу, освободившие от нацизма Украину", и именно их нужно чествовать, а не "фашистских прихвостней". В завершение своей речи Рабинович на заседании включил песню "Вставай страна огромная".