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ЕК призвала не паниковать из-за ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

ЕК призвала не паниковать из-за ситуации с коронавирусом

14:33 02.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости, Мария Князева. Ситуация с распространением нового коронавируса вызывает опасения, однако сейчас не должно быть места для паники, сказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кирьякидес на пресс-конференции.
"Несмотря на то, что эта развивающаяся ситуация вызывает ясные опасения, не время для паники и дезинформации. Мы должны оставаться спокойными, чтобы сделать необходимую работу, бороться с этим заболеванием", - сказала она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь добавила, что Европейский центр по предотвращению и контролю за заболеваниями (ECDC) "заявил сегодня, что уровень риска вырос со среднего до высокого для людей в ЕС, то есть вирус продолжает распространяться".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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