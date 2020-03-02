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Пермский депутат, наказанный за имитацию покушения, обжаловал приговор
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РИА Новости

Пермский депутат, наказанный за имитацию покушения, обжаловал приговор

14:27 02.03.2020
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© Фото : Законодательное собрание Пермского краяДепутат от КПРФ в Законодательном Собрании Пермского края Илья Кузьмин
Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Пермского края Илья Кузьмин
© Фото : Законодательное собрание Пермского края
Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Пермского края Илья Кузьмин . Архивное фото
ПЕРМЬ, 2 мар - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин, признанный виновным в инсценировке покушения на самого себя, обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в Соликамском городском суде.
Суд 21 февраля назначил политику три года колонии общего режима. Как указывали в СК, инсценировка была совершена в феврале 2019 года. Сообщалось, что таким образом Кузьмин пытался привлечь внимание общественности к своей персоне. Для осуществления задуманного депутат привлек трех жителей города Соликамска, сразу после "инцидента" он обратился в полицию и разместил информацию в сети, сопроводив фотографией простреленной куртки.
После проведения ряда следственных действий и сбора доказательств следователи приняли решение возбудить в отношении Кузьмина уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения", а в отношении его "помощников" - уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ "Пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения", однако позднее последние стали проходить по делу в качестве свидетелей. Кузьмин в начале июня 2019 года был заключен под стражу, где и находится до сих пор.
"Апелляционная жалоба, адресованная в Пермский краевой суд, направлена адвокатом Ильи Кузьмина в установленный для обжалования срок", - рассказали в суде. Пока документы не отправлены в вышестоящий суд. Дата заседания не назначена.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПермский крайПроисшествия
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