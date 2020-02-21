Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T15:22+0300
https://ria.ru/20200221/1565066539.html
Пермский депутат получил три года колонии за инсценировку покушения
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/88/1555338840_0:239:638:598_1036x0_80_0_0_3b0ef4a7a6516c984c12a582074fab9a.jpg
РИА Новости

Пермский депутат получил три года колонии за инсценировку покушения

15:22 21.02.2020
861
© Фото : Законодательное собрание Пермского краяДепутат от КПРФ в Законодательном Собрании Пермского края Илья Кузьмин
Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Пермского края Илья Кузьмин
© Фото : Законодательное собрание Пермского края
Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Пермского края Илья Кузьмин . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Соликамский городской суд приговорил к 3 годам колонии депутата законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина, признанного виновным в инсценировке покушения на самого себя, сообщили РИА Новости в суде.
По версии следствия, осенью 2018 года Кузьмин решил инсценировать покушение на убийство, чтобы привлечь внимание общественности к своей персоне. Для этого, считает СК, депутат привлек трех жителей города Соликамска, которым он пообещал денежное вознаграждение. Как указывают в СК, инсценировка была совершена вечером 24 февраля 2019 года, после чего депутат обратился в полицию.
После проведения ряда следственных действий и сбора доказательств по инциденту следователи приняли решение возбудить в отношении Кузьмина уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения", а в отношении его сообщников - уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ "Пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения". В начале июня Кузьмин был заключен под стражу на время расследования дела.
"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сказала представитель суда.
Кузьмин был избран депутатом ЗС в 2016 году, является членом комитета по социальной политике и комиссии по вопросам противодействия коррупции.
Сбитый на пешеходном переходе сотрудник ЛУКОЙЛа
14 января 2019, 08:00
Убойная инсценировка. Как покушение на сотрудника "Лукойла" выдавали за ДТП
1751000
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)СоликамскРоссияПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Красноярске водитель распылил газ в лицо беременной женщине
Автомобиль Следственного комитета России
Стало известно, от кого получила взятку бывшая помощница вице-премьера
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В ЯНАО дальнобойщик три дня обитает на обочине трассы из-за аварии
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
Турция будет действовать в Идлибе, исходя из переговоров с Россией
Шахта лифта в высотном жилом доме на Котельнической набережной в Москве
Житель Балаково погиб в шахте лифта, привязав себя к столешнице тросом
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки
Тина Канделаки посоветовала, что дарить мужьям на 23 февраля
Судебный молоток
Экс-главу судостроительного завода осудили за намеренное банкротство
Антонина Зимина
Обвиняемую в госизмене Зимину продолжают считать склонной к побегу
Вид на Саратов. Архивное фото
Прокуратура в Саратове выявила двух "несуществующих" детей
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция не уйдет из Идлиба, пока там будет продолжаться насилие
Учения военных медиков
Трех нижегородских врачей признали виновными в смерти пациента
Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
В посольстве во Франции назвали причину смерти российского моряка
Статуэтка богини правосудия Фемиды
На Урале принудительно госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
Владимир Зеленский
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния