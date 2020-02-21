Пермский депутат получил три года колонии за инсценировку покушения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Соликамский городской суд приговорил к 3 годам колонии депутата законодательного собрания Соликамский городской суд приговорил к 3 годам колонии депутата законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина, признанного виновным в инсценировке покушения на самого себя, сообщили РИА Новости в суде.

По версии следствия, осенью 2018 года Кузьмин решил инсценировать покушение на убийство, чтобы привлечь внимание общественности к своей персоне. Для этого, считает СК, депутат привлек трех жителей города Соликамска, которым он пообещал денежное вознаграждение. Как указывают в СК, инсценировка была совершена вечером 24 февраля 2019 года, после чего депутат обратился в полицию.

После проведения ряда следственных действий и сбора доказательств по инциденту следователи приняли решение возбудить в отношении Кузьмина уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения", а в отношении его сообщников - уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ "Пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения". В начале июня Кузьмин был заключен под стражу на время расследования дела.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сказала представитель суда.