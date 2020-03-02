Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном

"Обращаюсь к России и Ирану. У нас в Сирии с вами никаких проблем нет, мы не нацелены ни на Россию, ни на Иран. Нам не нужна нефть и земли Сирии. Мы боремся за нашу национальную безопасность. Это мы, а не Россия, не Иран и не другие страны принимаем 3,7 миллиона беженцев. Мы не можем нести этот груз", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.