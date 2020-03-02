Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном

АНКАРА, 2 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем с Россией и Ираном по Сирии.
"Обращаюсь к России и Ирану. У нас в Сирии с вами никаких проблем нет, мы не нацелены ни на Россию, ни на Иран. Нам не нужна нефть и земли Сирии. Мы боремся за нашу национальную безопасность. Это мы, а не Россия, не Иран и не другие страны принимаем 3,7 миллиона беженцев. Мы не можем нести этот груз", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 34 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в ИдлибеВоенная обстановка в Идлибе
Турция после обострения ситуации в Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые — 73 нелегала.
*Террористическая организация, запрещенная в России.