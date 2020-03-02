На юго-западе Франции перевернулся школьный автобус

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Школьный автобус перевернулся на юго-западе Франции, пострадали почти 20 детей, сообщает префектура департамента Жер.
"Префектура Жера немедленно привела в действие план NOVI ("многочисленные пострадавшие"): легкие ранения получили 19 человек", - говорится в коммюнике властей.
9 февраля, 13:31В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми
Всего в автобусе было 44 школьника и водитель, который также травмирован. Местная пожарная служба (SDIS) сообщила, что направила на место инцидента около 100 спасателей.
По предварительным данным, авария могла быть вызвана шквалистыми порывами ветра, особо опасными на извилистом участке дороги, по которому двигался автобус. В понедельник в регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за шторма "Карин", порывы которого, по прогнозам синоптиков, могут достигать 150 километров в час.