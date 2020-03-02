На юго-западе Франции перевернулся школьный автобус

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Школьный автобус перевернулся на юго-западе Школьный автобус перевернулся на юго-западе Франции , пострадали почти 20 детей, сообщает префектура департамента Жер.

"Префектура Жера немедленно привела в действие план NOVI ("многочисленные пострадавшие"): легкие ранения получили 19 человек", - говорится в коммюнике властей.

Всего в автобусе было 44 школьника и водитель, который также травмирован. Местная пожарная служба (SDIS) сообщила, что направила на место инцидента около 100 спасателей.