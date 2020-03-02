Момент ДТП с экс-замминистра обороны СССР попал на видео

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава муниципального округа Тверской Яков Якубович опубликовал в Facebook видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлен момент смертельного наезда на бывшего замминистра обороны СССР Владимира Шуралева.
На кадрах видно, как пожилой мужчина в военной форме идет по двору дома номер 1 по улице Александра Невского и поворачивает в арку. Тем временем во двор задним ходом въезжает фургон, движется в сторону пешехода и сбивает его в арке.
Третьего апреля генералу должно было исполниться 85 лет. На прошлой неделе советский военачальник присутствовал на похоронах последнего маршала СССР Дмитрия Язова.
Владимир Шуралев родился в 1935 году в Коврове. После службы в армии в 1965-м он окончил Военную академию бронетанковых войск, командовал танковым батальоном в Киевском военном округе и возглавлял штабы танкового полка и мотострелковой дивизии. В 1975-м окончил Военную академию Генштаба.
Шуралев был замминистра обороны Советского Союза с 1990 по 1991-й. В последнее время он работал ведущим аналитиком в Управлении генеральных инспекторов Минобороны. Был награжден множеством медалей и орденов.