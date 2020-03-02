Момент ДТП с экс-замминистра обороны СССР попал на видео

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава муниципального округа Тверской Яков Якубович опубликовал в Глава муниципального округа Тверской Яков Якубович опубликовал в Facebook видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлен момент смертельного наезда на бывшего замминистра обороны СССР Владимира Шуралева

На кадрах видно, как пожилой мужчина в военной форме идет по двору дома номер 1 по улице Александра Невского и поворачивает в арку. Тем временем во двор задним ходом въезжает фургон, движется в сторону пешехода и сбивает его в арке

Третьего апреля генералу должно было исполниться 85 лет. На прошлой неделе советский военачальник присутствовал на похоронах последнего маршала СССР Дмитрия Язова.

Владимир Шуралев родился в 1935 году в Коврове. После службы в армии в 1965-м он окончил Военную академию бронетанковых войск, командовал танковым батальоном в Киевском военном округе и возглавлял штабы танкового полка и мотострелковой дивизии. В 1975-м окончил Военную академию Генштаба.