Экс-замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Шуралев родился в 1935 году в городе Коврове, в 1955-м его призвали в армию, затем он служил в группе советских войск в Германии. Окончил Военную академию бронетанковых войск в 1965-м, впоследствии командовал танковым батальоном в Киевском военном округе и возглавлял штабы танкового полка и мотострелковой дивизии. В 1975-м окончил Военную академию Генштаба.