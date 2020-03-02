Экс-замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
"Владимир Михайлович Шуралев трагически погиб после ДТП, произошедшего возле его дома. Был сбит автомобилем", — сказал собеседник агентства.
Третьего апреля генералу должно было исполниться 85 лет. На прошлой неделе советский военачальник присутствовал на похоронах последнего маршала СССР Дмитрия Язова.
Шуралев родился в 1935 году в городе Коврове, в 1955-м его призвали в армию, затем он служил в группе советских войск в Германии. Окончил Военную академию бронетанковых войск в 1965-м, впоследствии командовал танковым батальоном в Киевском военном округе и возглавлял штабы танкового полка и мотострелковой дивизии. В 1975-м окончил Военную академию Генштаба.
Занимал пост замминистра обороны Советского Союза с 1990 по 1991-й. В последние годы Шуралев был ведущим аналитиком в Управлении генеральных инспекторов Минобороны. Имел множество медалей и орденов.